Спикер Верховной Рады Андрей Парубий прибыл на избирательный участок без паспорта. Об этом сообщают "Вести".

Отмечается, что голосование проходило в Центральном Доме офицеров Вооруженных Сил Украины. Нардеп прибыл на участок в 11:00, но как оказалось он забыл паспорт. "Да, я забыл паспорт", - ответил он журналистам.

Позже паспорт Андрею Парубию все-таки подвезли и он проголосовал.

Спикер Верховной Рады добавил, что позже планирует провести время с дочерью в Мариинском парке и покатать ее на скейте.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что в ночь на день выборов на Донбассе наступило перемирие.

Также сегодня в одном из городов в Донецкой области зафиксировали первую серьезную фальсификацию выборов.