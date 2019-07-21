21 июля в Украине состоялись досрочные выборы в Верховную Раду Украины. Участки закрылись в 20:00.

После этого были обнародованы результаты нескольких экзитполов, которые позволяют до объявления результатов ЦИК увидеть более-менее достоверную картину итогов выборов и понять, какие партии прошли в новый парламент.

Мы собрали данные четырех крупных экзитполов, которые сегодня проводились в Украине.

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Всеукраинский экзитпол

Этот экзитпол провели Институт социсследований SORA (Австрия) и центр "Социальный мониторинг" (Украина) специально для телеканала "112 Украина". Его данные огласили во время телемарафона "Кто?", который начали транслировать с 17:00.

В итоге в Раду проходят пять партий:

Слуга народа - 42,7%

Оппозиционная платформа - 12,9%

Европейская солидарность - 8,8%

Батькивщина - 8,5%

Голос - 6,5%

Так разделились голоса по регионам:

В рамках этого экзитпола на 500 участках опросили около 25 тысяч человек -с помощью анкетирования и анонимного личного опроса.

Социологи сообщали. что стандартная погрешность данного экзитпола не должна превышать 2,1% для лидеров рейтинга и 1,5% для остальных кандидатов.

Точность экзитпола после второго тура выборов президента. 21 апреля Всеукраиснкий экзитпол показал, что Владимир Зеленский набрал 73,7%, Петр Порошенко - 26,3%. Реальные цифры, озвученные ЦИК, были такими: Зеленский - 73,23%, Порошенко - 24,46%. То есть по Зеленскому расхождения были в пределах 0,5%, по Порошенко - 2% в пользу последнего.

Национальный экзитпол

Этот экзитпол провели три исследовательских центра: Украинский центр экономических и политических исследований им. Разумкова, Киевский международный институт социологии (КМИС), Фонд "Демократические инициативы им. Илька Кучерива".

Голоса распределились так:

Слуга народа - 43,9%

Оппозиционная платформа - За жизнь - 11,5%

Европейская солидарность - 8,9%

Батькивщина - 7,6%

Голос - 6,3%

Остальные партии по данным на 18:00 не преодолели необходимый барьер в 5%

Сила и честь - 4,4%

Оппозиционный блок - 3,3%

Партия Шария - 3,1%

Радикальная партия Ляшкр 2,8%

Украинская стратегия Гройсмана - 2,2%

Свобода - 2,1%

Их интервьюеры опросили около 13 тысяч респондентов на 300 избирательных участках по всей стране. В выборку не попали участки на территории больниц, военных частей, тюрем и зарубежные участки. По расчетам социологов, погрешность выборки не превышает 2,5% для лидеров рейтинга и 0,5 -1% - для других партий.

Результаты обнародовали в пресс-центре информагентства Укринформ. В 19:45 - по состоянию на 18:00. В 22:00 - данные после закрытия участков в 20:00.

Точность экзитпола после второго тура выборов президента. Национальный экзитпол 21 апреля показал у Владимира Зеленского -73%. У Петра Порошенко - 25,5%. Позже ЦИК озвучил такие цифры: Зеленский - 73,23%, Порошенко - 24,46%. То есть этот экзитпол показал довольно точную картинку по Зеленсокму, погрешность по данным Порошенко составила около 1%.

Экзитпол ТСН

В 20:00 в прямом эфире результаты собственного экзитпола озвучили в программе ТСН на телеканале "1+1". Его провели компании Kantar TNS и Info Sapiens.

Слуга народа - 44,5%

Оппозиционная платформа - 12,5%

Европейская солидарность - 8,5%

Батькивщина - 7,7%

Голос - 6%

Точность экзитпола после второго тура выборов президента. Тогда по данным этого экзитпола Зеленский набрал 72,7%, Петр Порошенко - 27,3% (данные ЦИК позже подтвердили 73,23% у Зеленского и 24,46% у Порошенко). То есть по Зеленскому они отличались на 0,5%, погрешность по Порошенко - почти 3%.

Экзитпол центра "Социс" и Комитета избирателей Украины

Чтобы собрать данные о предварительных результатах выборов 21 июля, интервьюеры опросили около 14 тысяч человек на 360 участках по всей Украине, кроме Крыма и оккупированных областей Донбасса

В парламент проходят (по данным с участков на 18:00)

Слуга народа – 44,71%

Оппоплатформа - за жизнь – 12,24%

Европейская солидарность – 8,54%

Батькивщина – 7,56%

Голос – 5,94%

Не преодолевают проходной барьер в 5% и, соответственно, не проходят в парламент нового созыва по спискам партии "Сила и честь" - 3,67%, "Партия Шария" – 3,47%, "Оппозиционный блок" – 3,15%, Радикальная партия – 2,66%, "Свобода" – 2,15%, "Украинская стратегия Гройсмана" – 2,09% и "Гражданская позиция" – 1,22%.

Что такое экзитпол. Какая его погрешность

Экзитпол - это опрос избирателей на выходе из участков после их волеизъявления. Их просят ответить, за кого они проголосовали, или предлагают отметить это лично, заполнив анкету. При этом все экзитполы анонимные, то есть интервьюеров интересует только результаты голосования, называть имя и фамилию - не нужно.

Цель экзитполов - показать предварительные результаты голосования и данные о явке. Также они помогают следить за честностью выборов, ведь, данные социологов и оглашенных официально результатов обычно не различаются больше, чем на 4,5%. В противном случае это может говорить о фальсификациях или о некачественном экзитполе. Погрешность самих экзитполов, по расчетам социологов, колеблется в рамках 1-2,4%.