В воскресенье, 21 июля, около населенного пункта Счастье в Луганской области двое украинских военных подорвались на неизвестном устройстве, скончавшись от полученных ран, еще двое получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба ООС в Facebook.

Отмечается, что инцидент случился сегодня около 8:25 часов во время выдвижения на наблюдательный пост взводного опорного пункта в районе населенного пункта Счастье. Двое военнослужащих подорвались на неизвестном устройстве. В результате взрыва бойцы получили ранения несовместимые с жизнью и скончались на месте. Также от взрыва пострадали еше двое военнослужащих.

"Была проведена эвакуация пострадавших в городскую больницу. Состояние их здоровья – удовлетворительное. Командование Объединенных сил выражает соболезнования родным и близким погибших воинов!" - говорится в сообщении.

Скриншот: Facebook/Операція об'єднаних сил

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