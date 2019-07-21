Сильный пожар произошел на украинском океанском траулере "Иван Голубец", который сейчас находится в районе Западной Африки. Об этом сообщает "Думская".

Отмечается, что в результате происшествия пропал один моряк - моторист. Сейчас ведутся его поиски. Насколько серьезны повреждения, полученные траулером, пока не известно.

Издание пишет, что последний раз судно, которое сейчас ходит под грузинским флагом, зафиксировала его местоположение возле порта Нуадибу, что на северо-западе Мавритании. Это было десять дней назад. После этого траулер отключил передающее устройство и исчез с электронных карт.

Сообщается, что в настоящее время в государственной собственности Украины находится всего четыре океанских судна: "Капитан Русак", "Иван Голубец", "Алексей Слободчиков" и "Профессор Михаил Александров".

Фото: Думская

Напомним, что украинец после пяти дней запоя выпрыгнул с судна, поплыл к берегу с чемоданом в руках и оказался в полиции РФ.

Также Британия захватила иранский танкер в Гибралтаре, Тегеран потребовал отпустить судно.