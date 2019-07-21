Сегодня Украина избирает новый парламент. "Страна" ведет онлайн-хронику голосования.

Вместе со страной на участки пришли те, кто готовится ей управлять. Мы выяснили, как проголосовали известные украинцы.

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Премьер Владимир Гройсман проголосовал в Виннице.

Лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко пришел голосовать с супругой, журналисткой Юлией Мостовой.

Президент Владимир Зеленский прибыл на избирательный участок в Киеве в черных очках.

Видео, как голосовал президент и что он говорил.

Первая леди Елена Зеленская проголосовала вместе с мужем в киевском колледже речного и морского флота.

Спикер Рады Андрей Парубий проголосовал в киевском Доме офицеров и, по данным журналистов "Вестей", сделал это без паспорта.

"Да, я забыл паспорт", - признался Парубий.

Тем не менее, он направился в направлении кабинок с решительным видом, и, судя по всему, проголосовать ему все-таки удалось.

Он также добавил, что позже он планирует провести время с дочерью в Мариинском парке и покатать ее на скейте.

Юлия Тимошенко с мужем и нардепом Григорием Немырей опубликовали в Инстаграм видео, как пришли на избирательный участок.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #требадіяти Сьогодні все залежить від кожного з нас! Публикация от Юлія Тимошенко (@yulia_tymoshenko) 21 Июл 2019 в 12:49 PDT

В это же соцсети отметилась и девушка вице-премьера Павла Розенко Елена-Кристина Лебедь - она опубликовала два фото с избирательного участка.

Показал, как голосует, и лидер "Слуги народа" Дмитрий Разумков. На фото он получает бюллетень для голосования и расписывается за него.

На избирательном участке Разумков вступил в полемику с пенсионеркой.

"Вы пророссийский! Пророссийский!", - настаивала женщина.

"Я не уверен, что вы правильно понимаете нашу позицию", - ответил ей на украинском языке обычно русскоязычный Разумков.

Один из лидеров "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко проголосовал в селе Иванковичи Васильковского района Киевской области.

"Я пришел на избирательный участок отдать голос за мир, за жизнь. Тысячи людей, с которыми я общался в ходе поездок по регионам, дали наказ: остановите войну, остановите тарифный беспредел, сделайте нормальной человеческую жизнь, верните спокойную, стабильную и добрую Украину. Я уверен, что мы это сделаем, поскольку этого хотят миллионы людей по всей стране", – сказал он.

"Я убежден, что в Украине все будет хорошо, закончится эпоха радикализма, бесправия, издевательств над людьми", – подчеркнул Бойко.