Сегодня Украина избирает новый парламент. "Страна" ведет онлайн-хронику голосования.
Вместе со страной на участки пришли те, кто готовится ей управлять. Мы выяснили, как проголосовали известные украинцы.
Новость обновляется
Премьер Владимир Гройсман проголосовал в Виннице.
Лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко пришел голосовать с супругой, журналисткой Юлией Мостовой.
Президент Владимир Зеленский прибыл на избирательный участок в Киеве в черных очках.
Видео, как голосовал президент и что он говорил.
Первая леди Елена Зеленская проголосовала вместе с мужем в киевском колледже речного и морского флота.
Спикер Рады Андрей Парубий проголосовал в киевском Доме офицеров и, по данным журналистов "Вестей", сделал это без паспорта.
"Да, я забыл паспорт", - признался Парубий.
Тем не менее, он направился в направлении кабинок с решительным видом, и, судя по всему, проголосовать ему все-таки удалось.
Он также добавил, что позже он планирует провести время с дочерью в Мариинском парке и покатать ее на скейте.
Юлия Тимошенко с мужем и нардепом Григорием Немырей опубликовали в Инстаграм видео, как пришли на избирательный участок.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
#требадіяти Сьогодні все залежить від кожного з нас!
В это же соцсети отметилась и девушка вице-премьера Павла Розенко Елена-Кристина Лебедь - она опубликовала два фото с избирательного участка.
Показал, как голосует, и лидер "Слуги народа" Дмитрий Разумков. На фото он получает бюллетень для голосования и расписывается за него.
На избирательном участке Разумков вступил в полемику с пенсионеркой.
"Вы пророссийский! Пророссийский!", - настаивала женщина.
"Я не уверен, что вы правильно понимаете нашу позицию", - ответил ей на украинском языке обычно русскоязычный Разумков.
Один из лидеров "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко проголосовал в селе Иванковичи Васильковского района Киевской области.
"Я пришел на избирательный участок отдать голос за мир, за жизнь. Тысячи людей, с которыми я общался в ходе поездок по регионам, дали наказ: остановите войну, остановите тарифный беспредел, сделайте нормальной человеческую жизнь, верните спокойную, стабильную и добрую Украину. Я уверен, что мы это сделаем, поскольку этого хотят миллионы людей по всей стране", – сказал он.
"Я убежден, что в Украине все будет хорошо, закончится эпоха радикализма, бесправия, издевательств над людьми", – подчеркнул Бойко.