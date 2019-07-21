В воскресенье, 21 июля, в Польше начали голосовать на досрочных выборах в Верховную Раду. Огромная очередь выстроилась на избирательном участке в Варшаве.

Посол Украины в Польше Андрей Дещица в Twitter опубликовал фото с избирательного участка в польской столице, на которых видно, как люди стоят в очереди в ожидании голосования.

Перед открытием участка присутствующие исполнили гимн Украины, на здании посольства также размещен баннер с призывом освободить Олега Сенцова. Украинцы в Польше могут проголосовать на четырех избирательных участках, кроме Варшавы они образованы в Гданьске, Кракове и Люблине.

Фото: Twitter

Напомним, что в ночь на день выборов на Донбассе наступило перемирие

Также Facebook установил счетчик для украинцев, которые проголосовали на выборах в Раду.