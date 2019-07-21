Глава Беларуси Александр Лукашенко подписал закон "Об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков". Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

"Закон принят в целях реализации принципа гуманизма и в связи со значимой датой в истории Республики Беларусь", - говорится в сообщении.

В документе указывается, что освобождены будут лица, которые осуждены за нетяжкие преступления: несовершеннолетние, беременные, женщины и одинокие мужчины, имеющие детей в возрасте до 18 лет, пенсионеры, инвалиды I и II групп, онкобольные, ветераны боевых действий, а также некоторые другие.

Кроме того, для отдельных категорий осужденных, которые не подлежат освобождению, будет сокращен срок наказания на 1 год, а для несовершеннолетних - на 2 года.

Всего во время амнистии будут освобождены от уголовного наказания около 6 тысяч осужденных, в том числе из мест лишения свободы - около двух тысяч человек.

Ранее сообщалось, что адвокат Рыбин призвал Зеленского после победы объявить амнистию "политическим" освободить Савченко и Рубана.

Также мы писали, что Верховный суд постановил, что кассация не примет жалобу на отказ в амнистии уже отбывающему наказание.