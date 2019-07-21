На Донбассе возобновил работу контрольно-пропускной пункт "Майорское", что остановил пропуск лиц и транспортных средств из-за угрозы минирования. Об этом в Facebook сообает пресс-служба МВД.

"По состоянию на 09:35 территорию КПВВ, административные здания и прилегающую территорию полностью обследовали… каких-либо опасных предметов не выявлено. Пропуск лиц и транспортных средств полностью возобновлен", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на КПВВ привлечены дополнительные пограничные наряды по проверке паспортных документов и осмотра транспортных средств с целью ускорения оформления лиц, которые накопились за время проверки территории КПВВ.

Сейчас все КПВВ на линии разграничения функционируют согласно летнему графику работы в штатном режиме.

Как сообщалось ранее, Майорское было экстренно закрыто из-за сообщения о минировании.

Фото: Facebook

Напомним, что на пункте пропуска Майорское задержали жительницу Енакиево, которая возглавляла избирком в "ДНР".

Также на пункте пропуска Майорск из-за перебоев с электричеством возможны сбои в системе проверки пропусков.