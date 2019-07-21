В городе Изюм в Харьковской области экипаж полиции, ехавший на вызов с выключенными спецсигналами, попал в дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Отмечается, что авария произошла в субботу около 14.45 на перекрестке улиц Правды и Чумацкой.

"Предварительно установлено, что экипаж в составе двух сотрудников полиции ехал на вызов в автомобиле с включенными проблесковыми маячками. Навстречу ему из Харькова по автодороге Киев-Харьков-Должанский двигалось транспортное средство Ford, которое не пропустило полицейский автомобиль, в результате чего произошло лобовое столкновение", - говорится в сообщении.

Фото: hk.npu.gov.ua

В результате происшествия двое сотрудников полиции получили телесные повреждения и были госпитализированы в тяжелом состоянии. Водитель и три пассажира автомобиля Ford также были доставлены в медицинское учреждение и после оказания первой медицинской помощи были отпущены домой.

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