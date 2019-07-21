В воскресенье, 21 июля, в Кировоградской области украинские военные препятствуют работе экзитпола. Инцидент произошел на 249 участке (расположен в детском саду "Веселка") с. Аджамка, передает УНН.

Со слов представителя компании, проводящей опрос избирателей после голосования, на участок прибыло два автобуса военных для голосования. Один из них подошел к сотрудникам экзитпола и в ультимативной форме потребовал "убраться отсюда и забыть об этом участке", запретив общаться с военными после голосования.

Также сообщается, что во время голосования военные, прежде чем бросить заполненный бюллетень в урну, демонстрируют его в открытом виде членам избиркома и своему начальству. Наблюдатели фиксируют эти нарушения.

Фото: УНН

Напомним, что в Донецкой области зафиксировали первую серьезную фальсификацию выборов.

Также Верховный суд ночью снял Онищенко с выборов в Раду.