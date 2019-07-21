В воскресенье, 21 июля, украинцы отдают свои голоса за партии и депутатов, которых хотят видеть в новой Верховной Раде (мы ведем подробную онлайн-хронику выборов).

Все участки закроются в 20:00. После этого ЦИК начнет обрабатывать бюллетени. Предварительные результаты, полученные в ходе экзитполов, огласят сразу после закрытия участков - то есть в 20:00.

Экзитполов будет несколько.

Всеукраинский экзитпол - телеканал "112 Украина"

Данные огласят во время телемарафона "Кто?". Его начнут транслировать с 17:00. Информацию с участков собирали и обрабатывали в двух службах - Институт социсследований SORA (Австрия) и центр "Социальный мониторинг" (Украина).

Национальный экзитпол

Первые данные назовут в 19:45 (по состоянию на 18:00, за два часа до прекращения голосования). Окончательные - в 22:00.

Экзитпол проводили Киевский международный институт социологии (КМИС), Фонд "Демократические инициативы им. Илька Кучерива", и Украинский центр экономических и политических исследований им. Разумкова. Было опрошено около 13 тысяч респондентов на 300 участках.

Экзитпол ТСН

Результаты назовут в 20:00, то есть сразу, как закроются участки.

Экзитпол - это, когда избирателей опрашивают на выходе из участков сразу после того, как они проголосовали.

Социологов интересует информация о том, за кого отдали голос украинцы. Для этого их просят заполнить анонимную анкету или задают несколько вопросов. Опросы тайные, то есть имя и фамилию у избирателей не спрашивают, иногда просят указать род занятий.

Экзитполы проводят, чтобы до итогов выборов от ЦИК спрогнозировать результаты голосования, увидеть общую картинку предпочтений украинцев, получить данные о явке. Также это один из способов контроля. Если данные социологов и оглашенных официально результатов отличаются на 4,5% и более - это может говорить о фальсификациях.

Погрешность самих экзитполов колеблется в рамках 1-2,4%.