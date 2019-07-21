В воскресенье, 21 июля, по состоянию на 9 утра в стране не были открыты 8 избирательных участков. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, передает Интерфакс-Украина.

"На данный момент у нас не открыто 8 участков, 16 участков были открыты с опозданием", - сказал он на брифинге в Киеве.

Как отметил Яровой, личный состав МВД - почти 132 тысячи правоохранителей - приступил к выполнению своих задач по обеспечению правопорядка на выборах.

В свою очередь глава Национальной полиции Украины Сергей Князев отметил: "На территории государства оперативная обстановка спокойная в целом. За сутки мы зарегистрировали два убийства, которые раскрыты".

Что касается не открывшихся избирательных участков, то, по словам главы Нацполиции, в Черниговской области не открылись 4 участка: на двух передаются документы в связи с изменением состава комиссии, еще на двух идет спор среди членов комиссий.

"То есть, это политические, а не полицейские вопросы", - отметил он.

По словам Князева, в Донецкой области на одном из участков были испорчены контрольные листы для вброса в урны, еще на одном участке переизбрали главу комиссии и идет пересчет бюллетеней. Кроме того, как сообщает Князев, в Николаевской области один из участков не успел отпечатать бюллетени, а в Житомирской области глава комиссии опаздывает.

Ранее сообщалось, что Facebook установил счетчик для украинцев, которые проголосовали на выборах в Раду.

Также мы писали, что в Донецкой области зафиксировали первую серьезную фальсификацию выборов.