На Донбассе в зоне проведения ООС с полуночи 21 июля наступил очередной режим прекращения огня, который должен стать бессрочным. Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС.

На момент подготовки заметки обе стороны сообщают об отсутствии обстрелов.

"На передовой от 00.01 21 июля 2019 - затишье. Но бойцы не теряют бдительности", - сказано в сообщении.

В "ДНР" подтвердили, что после наступления перемирия 21 июля с 00:01 до 03:00 нарушений выявлено не было.

Ранее "Страна" сообщала, что сепаратисты заявили об обстреле Первомайска в "ЛНР" и погибших за три часа до перемирия.

Также МИД РФ похвалило Киев за разведение сил и упрекнуло за отказ от "хлебного" перемирия.

Напомним, что у Кучмы признались, что в Минске не смогли договориться ни о перемирии, ни об обмене.