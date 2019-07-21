В ночь на день выборов на Донбассе наступило перемирие
На Донбассе в зоне проведения ООС с полуночи 21 июля наступил очередной режим прекращения огня, который должен стать бессрочным. Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС.
На момент подготовки заметки обе стороны сообщают об отсутствии обстрелов.
"На передовой от 00.01 21 июля 2019 - затишье. Но бойцы не теряют бдительности", - сказано в сообщении.
В "ДНР" подтвердили, что после наступления перемирия 21 июля с 00:01 до 03:00 нарушений выявлено не было.
Ранее "Страна" сообщала, что сепаратисты заявили об обстреле Первомайска в "ЛНР" и погибших за три часа до перемирия.
Также МИД РФ похвалило Киев за разведение сил и упрекнуло за отказ от "хлебного" перемирия.
Напомним, что у Кучмы признались, что в Минске не смогли договориться ни о перемирии, ни об обмене.