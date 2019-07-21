4552 пользователей социальной сети Facebook сообщили, что уже проголосовали на внеочередных выборах в Верховную Раду.

Это стало возможным благодаря специальному счетчику, который соцсеть установила для украинских пользователей.

Отметим, что сегодня украинцы выбирают народных депутатов в парламент по смешанной системе: 50% пройдут в партийных списках и вторая половина - по мажоритарным округам. Это значит, что избиратели получат по два бюллетеня - один со списком всех партий, другой - с кандидатами по своему одномандатному округу.

225 депутатов будут избраны по партийным спискам, еще 199 - по одномандатным округам. В новой Раде будет 424 народных депутата, вместо 450 согласно Конституции Украины.

Избирательные участки сегодня открыты с 08:00 до 20:00.

Фото: Скриншот "Страны"

Напомним, что в Донецкой области зафиксировали первую серьезную фальсификацию выборов.

Также Верховный суд ночью снял Онищенко с выборов в Раду.