В воскресенье, 21 июля, в Донецкой области на КПВВ "Майорское" остановили пропуск людей из-за анонимного сообщения о минировании. Об этом рассказал помощник начальника Донецко-Луганского регионального управления Госпогранслужбы Украины Олег Лычковский, передают "Новости Донбасса".

Отмечается, что пункт пропуска начал работу в 6:00, а уже в 6:45 от анонима поступил телефонный звонок о заминированиии.

На данный момент пропуск через КПВВ "Майорское" не осуществляется. Гражданских лиц и весь персонал эвакуировали в безопасное место.

Территорию КПВВ обследуют специалисты по разминированию на предмет наличия взрывоопасных предметов.

Напомним, что на пункте пропуска Майорское задержали жительницу Енакиево, которая возглавляла избирком в "ДНР".

Также на Донбассе закрыли пункт пропуска "Майорское" из-за обстрелов.