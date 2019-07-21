В Японии на острове Кюсю из-за обильных ливней отложили открытие избирательных участков для голосования на выборах в верхнюю палату парламента. Об этом передает РИА "Новости".

Отмечается, что участки открылись по всей стране в 07:00 по местному времени (01:00 по Киеву). Однако избирательная комиссия города Куруме приняла решение отложить начало голосования на 2 часа из-за продолжительных ливневых дождей. Закрытие 59 избирательных участков в городе будет также перенесено на два часа и произойдет в 21:00 по местному времени (15:00 Киев) вместо 19:00 (13:00).

В японской ЦИК пояснили, что данное решение было принято в связи с опасениями властей, что ливневые дожди и вызванные ими подтопления ряда дорог приведут к значительному снижению явки на выборах. Члены избирательной комиссии надеются, что более позднее открытие и закрытие участков даст людям дополнительное время, чтобы приехать и проголосовать.

Напомним, сегодня в Украине тоже проходят выборы - граждане выбирают парламент.

Фото: Известия

Также ливневые дожди, обрушившиеся на юго-западные районы Японии на фоне тайфуна "Данас", привели к отмене 14 авиарейсов. Эвакуация в регионе объявлена для более чем 110 тысяч человек, еще почти 245 тысяч человек получили рекомендации об эвакуации.

В частности, эвакуация объявлена для ряда районов в префектурах Хиросима на юго-западе главного японского острова Хонсю и Фукуока на острове Кюсю. Здесь объявлен четвертый уровень угрозы из пяти, принятых в Японии, что означает необходимость скорейшей эвакуации.

Продолжительные ливневые дожди повышают риск оползней и разливов рек.

Напомним, что в Донецкой области зафиксировали первую серьезную фальсификацию выборов.

Также верховный суд ночью снял Онищенко с выборов в Раду.