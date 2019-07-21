В Донецкой области в Бахмуте полиция зафиксировала первую попытку фальсификации результатов внеочередных выборов в Верховную Раду. Об этом в Facebook сообщил спикер Национальной полиции Украины Ярослав Тракало.

"В школе г.Бахмут, где находится 624 УИК, члены комиссии подписали незаполненные бланки протоколов с итогами результатов голосования. Оставалось в нужный момент вписать фамилию кандидата-"победителя" или "правильное" название партии", - говорится в сообщении.

По его словам, как только на место прибыли правоохранители Бахмутского отделения полиции члены комиссии залили чернилами подписанные протоколы с целью скрыть следы преступления.

По данному факту правоохранители возбудили уголовное производство по ч.4 ст.158 Уголовного кодекса Украины – "...фальсификация избирательных документов.., итогов голосования". Санкция статьи - от 7 до 10 лет заключения.

Фото: Facebook

Напомним, что в день выборов безопасность в Киеве обеспечат 6,5 тысяч правоохранителей.

Также в посольстве Украины в Индии испортили все бюллетени на выборы в Раду.