Верховный суд Украины удовлетворил апелляционную жалобу ЦИК и снял с внеочередных выборов Верховную Раду Александра Онищенко. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба ЦИК.

"Решением Верховного Суда от 21 июля 2019 года апелляционную жалобу Комиссии на решение Шестого апелляционного административного суда от 17 июля 2019 года, которым ЦИК обязали зарегистрировать Онищенко А.Р. кандидатом в народные депутаты в ОИО №93, удовлетворено. Упомянутое решение Шестого апелляционного административного суда отменено", - говорится в сообщении.

В ЦИК отметили, что Верховный Суд пришел к выводу, что обстоятельства, на которые ссылался Онищенко, а именно – изложенные в решении Печерского суда от 12 июля 2019 года, которым установлено, что бывший нардеп учился за границей.

Следующая причина сложна в своей формулировке: "Шестым апелляционным административным судом признаны вновь открывшимися, существовали на момент принятия судебного решения, о пересмотре которого просил заявитель, были ему известны, он был участником этих событий и, кроме того, во время рассмотрения дела занимал активную позицию относительно доказанности этих обстоятельств в суде".

В своем решении Верховный Суд установил, что предоставление "ненадлежащей правовой оценки установленным фактическим обстоятельствам дела привело Шестой апелляционный административный суд к ошибочному выводу".

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Напомним, что суд обязал ЦИК пустить Александра Онищенко на досрочные выборы в Раду.

Также Верховный суд окончательно не пустил нардепа Онищенко на выборы в Раду.