В Днепре в в подвальном помещении областной клинической офтальмологической больницы произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Отмечается, что возгорание возникло из-за электрических кабелей. При этом на первом этаже больницы размещена избирательный участок №121225, (округ №27).

"20 июля в 8:44 в г. Днепр в подвальном помещении областной клинической офтальмологической больницы возникло возгорание электрических кабелей. На первом этаже больницы размещена избирательный участок №121225, (округ №27)", - сообщили спасатели.

Подразделениями ГосЧС пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Данное событие не помешало работе избирательного участка, который открылся сегодня в 8 утра.

Фото: ГосЧС

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