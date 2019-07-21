Сегодня в Украине проходят досрочные выборы в парламент. От них зависит, какое правительство получит страна. По сути это "выборы премьер-министра". Но и остальные крупные должности в стране ожидает перезагрузка.

Депутатов выбирают по смешанной системе: 50% пройдут в партийных списках и вторая половина - по мажоритарным округам.

Это значит, что избиратели получат по два бюллетеня - один со списком всех партий, другой - с кандидатами по своему одномандатному округу.

Избирательные участки сегодня открыты с 08:00 до 20:00.

"Страна" ведет онлайн-хронику дня выборов в Украине.

8:38 Нардепа Александра Онищенко посреди ночи сняли с выборов. Так решил Верховный суд, сообщили в ЦИК.

8:32 Все избирательные участки в Одесской области начали работу, сообщает полиция.

8:23 Начались первые проблемы и уголовные дела.

"Ночь перед выборами ..

Задолго до начала голосования в одной из участковых избирательных комиссий Донецкой народное волеизъявление фактически уже завершилось, так и не начавшись.

В школе г. Бахмут, где находится 624 УИК, члены комиссии подписали незаполненные бланки протоколов с итогами результатов голосования.

Оставалось в нужный момент вписать фамилию кандидата- "победителя" или "правильное" название партии.

По прибытию на место следственно-оперативной группы Бахмутского отделения полиции, с целью скрыть следы преступления, члены комиссии залили подписаны протоколы чернилами.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 статати 158 Уголовного кодекса Украины - "... фальсификация избирательных документов .., итогов голосования".

Санкция статьи - от 7 до 10 лет заключения", - написал в Facebook спикер полиции Ярослав Тракало.

8:00 Избирательные участки открылись!