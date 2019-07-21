20 июля в дежурную часть Киева сообщили об обстреле маршрутного такси из легковушки. Правоохранители задержали транспортное средство, из которого, возможно, был произведен выстрел. Об этом сообщает сайт Национальной полиции.

Инцидент с обстрелом произошел возле станции метро "Академгородок" в Святошинском районе. Около 10:00 утра водитель маршрутного такси сообщением "Киев - Житомир" сообщил, что якобы из-за дорожного конфликта по поводу первоочередности проезда водитель автомобиля Opel Vivaro выстрелил в направлении автобуса.

Для розыска автомобиля Opel в столице ввели оперативный план. Вскоре правоохранители задержали разыскиваемую машину, из которой, по словам водителя маршрутки, стреляли.

Сейчас устанавливаются подробности происшествия.

18 июля "Страна" сообщала, что недалеко от станции метро "Лесная" в Киеве загорелась маршрутка.

Также мы писали, что в столице банда в балаклавах подожгла маршрутки и скрылась на мопедах.