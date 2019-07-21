На острове Сицилия активизировался вулкан Этна, облака пепла распространились на несколько километров. Об этом сообщает "Униан".

Первые признаки извержения появились еще в пятницу, около трех часов ночи по местному времени, когда проснулся юго-восточный кратер на высоте более 3 км. Из трещин вокруг него потекла лава.

Сицилийские чиновники не спешат эвакуировать население. По их словам, для людей, проживающих на небольшом расстоянии от вулкана, извержение угрозы не представляет.

Видео: YouTube/ euronews

Только из-за выбросов пепла властям Сицилии пришлось приостановить работу двух аэропортов.

У Этны от 200 до 400 боковых кратеров. Несколько раз в году из нескольких кратеров извергаются лава и пепел. Последнее крупное извержение вулкана было в 1992 году.

В начале июля "Страна" публиковала видео завораживающего извержения вулкана Синабунг на Суматре, который выбросил пелел на высоту в 7 км.

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