Облупившаяся краска на стенах и разгуливающая по больнице бездомная собака. Так выглядит Бориспольская центральная районная больница, которую 10 июля инспектировал Владимир Зеленский.

Фото: Страна

Напомним, на прошлой неделе президент посетил Борисполь, где представлял нового губернатора Киевской области. Тогда же всего за 20 минут экскурсии по Бориспольской больнице Зеленский воочию увидел все проблемы современной медицины: отсутствие лекарств, даже гарантированных государством, нехватка врачей, мизерные зарплаты медперсонала и шокирующий интерьер медучреждения.

По больнице за Зеленским по пятам ходил секретарь горсовета Ярослав Годунок, которого президент позже со скандалом выгнал с совещания (интервью с Годунком можно прочесть здесь). На этом совещании Зеленский отметил, что ремонт в горсовете лучше, чем в лечебном учреждении. Зеленский отчитал местных чиновников и дал областным властям год на исправление ситуации по больнице.

"Страна" приехала в Бориспольскую больницу, чтобы проверить, как здесь исполняют поручение президента.

Фото: Страна

Прошло больше недели со дня визита президента, однако, пока здесь ничего не изменилось.

С самого утра под кабинетами врачей уже стоят очереди из десятков человек, поэтому в коридоре очень шумно. Но даже вся эта суматоха не может отвлечь от того, что больница находится в плачевном состоянии. Когда двери приемных открываются, этот звук слышит вся поликлиника – сами двери своим жалобным визгом требуют заменить их. От стен местами отошла краска, а лавки возле кабинетов будто тут стоят с прошлого века. Пол сделан из материала, название которого отказывается искать даже всемогущий Google. В общем, очевидно, что больница срочно требует ремонта. Правда, на другом выходе из поликлиники ремонт уже идет полным ходом.

Фото: Страна

Мы решили поговорить о состоянии Бориспольской больницы с главврачом, Александром Щуром. Правда, первой прямо возле его кабинета нас встретила собака, мирно дремлющая у порога. Наличие бездомного пса в стенах поликлиники не смущает ни пациентов, ни врачей.

Кабинет главврача Александра Щура выглядит довольно прилично и явно выбивается из антуража всей остальной. В ходе разговора “Стране” стало известно, что визит президента не ускорил проведение ремонта в Бориспольской центральной районной больнице.

Фото: Страна

Главврач сообщил, что ремонт поликлиники планировался ещё до визита президента и в отдельных частях здания уже идёт. Александр Павлович также уточнил, что президент не может влиять на ускорение процесса: все зависит от наличия средств в местном бюджете.

“Есть деньги - ремонт проводится, а нет - не проводится. Ускорить ремонт по велению президента нельзя. Нужно сначала составить акт, документацию сметы, а если это капитальный ремонт, то нужно сделать проект. Эта работа проводится постоянно, но дело в том, что до 2016 года денег свободных в бюджете практически не было, а недавно уже появились, и мы приступили к ремонту ещё до визита Зеленского”, - рассказал Александр Щур.

Фото: Страна

Также главврач Бориспольский больницы рассказал, что заложить первый кирпич терапевтического отделения планируют через два месяца, а сейчас получили деньги на ремонты других отделений больницы.

“Сейчас есть деньги на ремонт поликлиники. Будет проводиться ремонт хирургического отделения, а также ремонт родильного. Сейчас проходит тендер на ремонт инфекционного отделения”, - сказал Александр Щур.

По его словам, такой резонанс история с ремонтом больницы получила, потому что президент увидел реальное состояние медицины в Украине.

Фото: Страна

После разговора с главврачом "Страна" решили узнать у чиновников районной администрации, что изменилось после визита президента. Одним из тех немногих, кто был на рабочем месте, оказался первый зам главы Бориспольской районной администрации Руслан Садовский.

В комментарии “Стране” Садовский сообщил, что деньги на ремонт больницы выделяли и до приезда Зеленского. “Деньги мы выделяем регулярно, но дело в том, что там нужен капитальный ремонт отделений. Вчера была сессия районной рады, где было принято выделить 1,9 млн грн на нужды больницы: ремонт асфальта, капитальный ремонт поликлиники, а также на медицинский инструментарий. Надеемся, что городские власти тоже выделят финансы на ремонт”, - сообщил Садовский.

Бориспольская больница. Фото: Страна

Бориспольская больница. Фото: Страна