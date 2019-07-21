На Х Одесском международном кинофестивале объявили победителей. Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

Победителей в номинациях назвали во время церемонии закрытия фестиваля, которая прошла в субботу в Одесском оперном театре.

Гран-при впервые в истории ОМКФ получили сразу две картины: грузинский фильм "А потом мы танцевали" и украинская лента "Домой". Оба фильма собрали практически одинаковое количество голосов, поэтому жюри приняло решение присудить главную награду фестиваля обоим.

В национальной конкурсной программе в номинации "Лучший полнометражный фильм" победил "Папа – мамин брат" режиссера Вадима Илькова. Приз за лучшую актерскую работу в национальном конкурсе взяла Ирма Витовская, за лучшую режиссуру – Вадим Ильков.

Лучшей украинской короткометражкой признан фильм "Девочка, мальчик и секрет" режиссера Оксаны Казьминой.

Лучшим фильмом международной конкурсной программы названа лента "А потом мы танцевали" Левана Акина.

Призы в международном конкурсе получили: за лучшую режиссуру – Алехандро Ландес (фильм "Монос"), за лучшую актерскую работу - Леван Гелбахиани ("А потом мы танцевали").

Лучшим европейским документальным фильмом стал "Потому что мы мужики" режиссеров Петтера Соммера и Ю Вемуда Свенсена.

Приз зрительских симпатий достался картине "Мои мысли тихие" Антонио Лукича.

Специальная награда жюри была вручена фильму "Для Самы" режиссеров Ваада аль-Катеба и Эдварда Уоттса.

Специальную награду ОМКФ-2019 получил сатирик Михаил Жванецкий. А награду за вклад в кинематограф увезет с собой во Францию Катрин Денев.

Как уже писала "Страна", в последний день работы Одесского кинофестиваля Катрин Денев представила новый фильм со своим участием "Прощай, ночь".

Ранее мы комментировали традиционный проход гостей ОМКФ по красной дорожке перед церемоний открытия фестиваля, превратившийся в парад фриков.