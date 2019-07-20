В ночь на 20 июля в петербургском метро уроженец Дагестана ударил ножом двух инвалидов по слуху и речи из Украины, рассердившись, что те не ответили на его вопрос: "Вы выходите?" Об этом сообщает издание "Фонтанка".

Конфликт произошел в вагоне между станциями "Технологический институт" и "Пушкинская". 36-летний мужчина, приехавший из Дербента, накинулся с 15-сантиметровым ножом на двух глухонемых, когда те не отреагировали на его вопрос. Мужчина решил, что его игнорируют, и два раза ударил одного украинца, а потом один раз - второго.

Нападающего остановил 26-летний петербуржец. Один из свидетелей происшествия по имени Андрей описал некоторые подробности смелого поступка молодого человека.

"Тот молодой человек говорил, что всё решил случай и везение. Он схватил нападавшего за руку в тот момент, когда та была отведена назад, и заломил за спину, после чего выбил нож", – вспоминает свидетель.

Андрей вместе с выбившим нож молодым человеком держал буйного уроженца Кавказа до прибытия полиции. По его словам, от дагестанца пахло алкоголем.

Пострадавших в украинцев тяжёлом состоянии доставили в Мариинскую больницу.

Нападавшего задержали. Как стало известно, он уже был фигурантом уголовного дела за аналогичное преступление. Против него возбуждено новое уголовное дело по ч. 3 ст. 111 УК России ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").

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