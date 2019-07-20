Глава Министерства здравоохранения Ульяна Супрун перед выборами порассуждала о буллинге - то есть публичных унижении и угрозах - среди взрослых. Буллингу она посвятила очередной пост на Facebook.

Супрун отметила, что агрессивное поведение встречается не только в стенах школ. Жертвами травли и оскорблений могут становиться взрослые и довольно влиятельные люди. Например, 31% американцев подвергались травле во взрослом возрасте, в том числе на рабочем месте.

И.о. министра рассказала, что буллинг на рабочем месте возникает из-за условий труда, культуры компании, нагрузок и конфликтов интересов, столкновения рабочих и личных факторов. За счет унижения других люди часто хотят самоутвердиться, поднять низкую самооценку.

По словам Супрун, травлю тяжело переносят не только дети, но и взрослые. Последствиями буллинга могут быть суицидальные мысли или попытки, депрессия, проблемы со сном, стресс и тревожность, боли в спине.

Отдельно чиновница упоминает кибербуллинг - атаки ботов и заказные материалы. Его нередко используют в политике для травли оппонентов.

Публичные унижения в политике негативно влияют на массовую культуру и поведение подростков. Публичная коммуникация политиков, звезд и других влиятельных людей становится примером для детей, может приводить к росту уровня агрессии.

Скриншот: Facebook/ ulanasuprun

В связи с этим Супрун призвала достойно себя вести перед выборами, а с понедельника начать менять культуру общения в соцсетях, на встречах, рабочих совещаниях и в быту.

Напомним, и.о. министра рассказала украинцам, чем полезен перец чили.

Мы также писали о предложении Супрун приравнять системы IQOS и электронные сигареты к табачным изделиям и полностью запретить их рекламу.