Сепаратисты заявили об обстреле Первомайска в "ЛНР" и погибших за три часа до перемирия
За 3 часа до летнего перемирия был обстрелян город Первомайск в Луганской области. Об этом на своем Facebook написал представитель т.н. "ЛНР" в политической группе на Минских переговорах Родион Мирошник.
Мирошник сообщил о гибели одного мирного жителя и семерых раненых.
"Со стороны Попасного (Украина) ВСУ обстреляли город Первомайск (ЛНР). В результате обстрела погиб мирный житель, еще семеро с тяжелыми ранениями доставлены в больницу, в их числе малолетний ребенок" - сказано в посте представителя "ЛНР".
Скриншот: Facebook/ rodion.miroshnik
Эту информацию подтвердил пользователь Facebook Александр Белый.
"ВСУ обстреливает Первомайск. Семь человек получили ранения. Девочка трёх с половиной лет получила ранение в голову и сейчас в реанимации. Убили женщину", - написал Александр Белый.
Скриншот: Facebook
Украинская сторона пока не комментирует ситуацию в Первомайске.
Напомним, 17 июля в Минске в очередной раз договорились о прекращении огня - на этот раз с 21 июля 00.01 по киевскому времени.
Как писала "Страна", перемирия неоднократно срываются. Например, 19 июля оно было нарушено 26 раз.