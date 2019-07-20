За 3 часа до летнего перемирия был обстрелян город Первомайск в Луганской области. Об этом на своем Facebook написал представитель т.н. "ЛНР" в политической группе на Минских переговорах Родион Мирошник.

Мирошник сообщил о гибели одного мирного жителя и семерых раненых.

"Со стороны Попасного (Украина) ВСУ обстреляли город Первомайск (ЛНР). В результате обстрела погиб мирный житель, еще семеро с тяжелыми ранениями доставлены в больницу, в их числе малолетний ребенок" - сказано в посте представителя "ЛНР".

Скриншот: Facebook/ rodion.miroshnik

Эту информацию подтвердил пользователь Facebook Александр Белый.

"ВСУ обстреливает Первомайск. Семь человек получили ранения. Девочка трёх с половиной лет получила ранение в голову и сейчас в реанимации. Убили женщину", - написал Александр Белый.

Скриншот: Facebook

Украинская сторона пока не комментирует ситуацию в Первомайске.

Напомним, 17 июля в Минске в очередной раз договорились о прекращении огня - на этот раз с 21 июля 00.01 по киевскому времени.

Как писала "Страна", перемирия неоднократно срываются. Например, 19 июля оно было нарушено 26 раз.