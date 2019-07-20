20 июля Ольга Харлан выиграла золотую медаль чемпионата мира по фехтованию на сабле, который проходит в Будапеште. Об этом сообщает РБК-Украина.

Олимпийская чемпионка 2016 года, Харлан в финале индивидуального турнира саблисток одолела россиянку Софью Великую со счетом 15:14.

В 1/8 финала украинка выиграла у спортсменки из Южной Кореи Абандон Соеон Чой (15:12). В четвертьфинале Харлан обыграла землячку Алину Комащук (15:14). В полуфинале в качестве соперницы ей досталась румынка Бьянка Паску. Харлан выиграда у нее с разгромным счетом 15:5.

Ольга Харлан. Фото: Twitter/ OlympicUA

Украинка стала чемпионкой мира в шестой раз.

Напомним, в июне саблистка выиграла чемпионат Европы, одолев в финале фехтовальщицу из Франции.

Ранее "Страна" сообщала, что Украина заняла третье место в медальном зачете июньских Европейских игр в Минске.