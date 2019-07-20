И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун поведала о том, что перец чили содержит много полезных веществ и способен предотвратить некоторые тяжелые заболевания. Посвященный перцу пост она разместила на своем Facebook.

Супрун отметила, что целебные свойства перца использовали еще в древности. Например, представители цивилизаций Месоамерики применяли его как обезболивающее, когда ныли зубы.

Чиновница развела миф о том, будто чили вреден для желудка и есть его можно только здоровым людям. По ее мнению, нет ничего плохого в острых ощущениях.

Супрун перечислила полезные свойства перца. Красный острый перец убивает три четверти патогенных бактерий в еде, является источником антиоксидантов, железа, калия, витаминов С, А и В6, эффективно уменьшает воспаление при панкреатите и в некоторой мере предотвращает сердечно-сосудистые болезни, рак и диабет. Наконец, чили облегчает состояние при астме, насморке и чесотке.

Полезные свойства перца связаны с содержащимся в нем веществе капсаицином, которое и делает плод жгучим. Капсаицин заставляет клетки сосудов выделять закись азота и расширяться. Это снижает давление и уменьшает риск умереть от сердечно-сосудистых болезней.

Скриншот: Facebook/ ulanasuprun

Напомним, ранее глава Минздрава рассказала, как нужно действовать, чтобы спасти жизнь сразу после ДТП.

"Страна" сообщала, что в июне Супрун получила зарплату в пять раз меньше, чем ее заместитель.