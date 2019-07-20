20 июля в столице спасатели достали тело мужчины на острове Гидропарк. Об этом со ссылкой на ГУ ГСЧС Украины в Киеве сообщает Facebook-страница "Киев оперативный".

В субботу в 18:54 в столичную Службу спасения "101" поступила информация о том, что в реке Днепр на острове Гидропарк, на территории пляжа Золотой, находится тело человека.

На место происшествия было направлено дежурное водолазное отделение аварийно-спасательного отряда специального назначения. Как водолазы выяснили на месте, тело утопленника плавало в иле на расстоянии 15 м от берега. Спасатели с помощью надувной лодки достали тело и передали его правоохранительным органам.

Фото: Facebook/ KyivOperativ

Причина смерти мужчины устанавливается.

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