В России представители четыре прототипа будущего авианосца, который пополнит ВМФ страны. Сообщается, что финального решения о том, какой именно авианосец будут строить и какие задачи ему поручат пока не принято.

"Шторм"

Фото: colonelcassad.livejournal.com

"Ламантин"

Фото: colonelcassad.livejournal.com

"Крылов"

Фото: colonelcassad.livejournal.com

"11435"

Фото: colonelcassad.livejournal.com

Как сообщала "Страна", на закрытую для учений Sea Breeze-2019 территорию Черного моря зашел российский корабль. Корабль Черноморского флота был опрошен фрегатом в соответствии с международным протоколом, но сделал вид, что имеет проблемы со связью.

Ранее корабли Черноморского флота занялись контролем судов НАТО в Черном море. Также в районах организовано дежурство самолетов морской авиации, береговых ракетных комплексов "Бал", "Бастион" и проводится радиоэлектронное сопровождение.