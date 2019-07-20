В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике цветет медвежье ухо или коровяк.

Фото растения, сделанные Станиславом Гуменюком, опубликованы на Facebook-странице заповедника.

Коровяк обыкновенный, который в народе зовут медвежье ухо, - двухлетнее травянистое растение, в высоту достигающее от 50 до 150 см. Его стебель прямой, листья крупные, продолговато-эллиптические, мягко опушенные. Цветки медвежьего уха светло-желтые, собраны в густое колосковидное соцветие.

Фото: Станислав Гуменюк

Медвежье ухо относят к лекарственным растениям.

Ранее "Страна" сообщала, что ученые в Чернобыльской зоне отчуждения показали, как деревенские ласточки кормят своих птенцов.

До этого Чернобыльский биосферный заповедник поделился снимками цветущей в зоне отчуждения древней мальвы.

Также мы рассказывали, что в Чернобыльском заповеднике напомнили о пользе вишни, если она не собрана в зоне отчуждения.