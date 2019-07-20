В Ливии подразделения "Ливийской Национальной Армии" (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара возобновили войну, начав давно готовящуюся атаку Триполи. Об этом сообщает в телеграм-канале "Усы Асада".

"Пытаясь реабилитироваться за своё поражение в битве за Гарьян и не допустить заморозки ситуации вокруг ливийской столицы, которая будет требовать сесть за стол переговоров, Хафтар хочет взять реванш", - отметил эксперт по Ближнему востоку Илья Куса.

Также сообщается о выходе переместивших акцент атаки на западный фронт подразделений Хафтара на рубежи города Гарьян. Этот городок имеет стратегическое значение. Кто контролирует Гарьян, тот владеет всем южным пригородом Триполи.

Фото: https://t.me/AssadStash

Как сообщала "Страна", у Зеленского заявили, что президент может объявить всеобщую мобилизацию и начать наступление на Донбассе.

В Минобороны опровергли свою же информацию, что Зеленский уклонялся от службы в армии.