Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил о подрыве доверия украинцев к Германии после возвращения РФ в ПАСЕ и назвал решение о восстановлении полномочий российской делегации ужасным. Об этом он заявил в интервью немецкой газете Die Welt.

В ходе интервью дипломат посетовал на то, что за возвращение делегации России в ПАСЕ проголосовали немецкие депутаты. 

"Решение было ужасным. К сожалению, за это проголосовали и восемь немецких депутатов, в особенности обратил на себя внимание руководитель делегации Андреас Ник из ХДС. Кто бы ни был за это ответственен в Берлине, а также в МИД ФРГ, украинцы считают, что здесь была фатальная ошибка. Не в последнюю очередь это подорвало в Киеве доверие к Германии", - сказал Мельник.

Посол выразил опасение по поводу того, что Германия начнет договариваться с РФ, игнорируя интересы Украины.

"Среди нас есть много людей, которые утверждают, что Германия когда-нибудь вернется к "реальной политике" и за нашими спинами, жертвуя интересами Украины, договорится с Россией", - отметил Мельник.

В интервью посол также вспомнил о недавнем телефонном разговоре президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина. По мнению дипломата, этим звонком Зеленский хотел направить Берлину и Парижу сигнал о необходимости активнее работать над поиском решения в Донбассе и поддерживать Киев.

Напомним, в ночь на 25 июня Парламентская ассамблея Совета Европы, несмотря на сопротивление ряда евродепутатов, приняла резолюцию, позволившую делегации России принимать участие в сессии ассамблеи

В ответ на это председатель Верховной Рады Андрей Парубий отменил приглашение для ПАСЕ быть наблюдателями на парламентских выборах 21 июля.

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