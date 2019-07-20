Бельгийский ФК "Гент" получил путевку в Лигу Европы вместо дисквалифицированного "Мехелена". Об этом передает FootballUA со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

В составе "Гента" выступают трое украинцев - нападающий Роман Яремчук, полузащитник Роман Безус и защитник Игорь Пластун. Во втором раунде Лиги Европы бельгийцы встретятся с румынским ФК "Вииторул". Эти игры пройдут 25 июля и 1 августа.

"Мехелен" должен был выступить в квалификации турнира как победитель Кубка Бельгии, однако в итоге клуб был отстранен из-за участия в договорняках.

Мехелен и четверо его директоров были признаны виновными в попытке организации договорных матчей. Из-за этого клуб, по информации Sporza.be, отстранен не только от еврокубков, но и от Кубка Бельгии на один сезон. Окончательное решение еще может быть изменено.

Как сообщала "Страна", в УЕФА оштрафовали украинскую сборную за ряд нарушений в отборочной игре с Сербией. В Европе жестко отреагировали на футбольных хулиганов.

Отметим, что юного полузащитника Динамо и сборной Украины включили в список футбольных звёзд будущего.