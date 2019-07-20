В Фастове арестован мужчина, зарезавший бездомного на вокзале
Арестован злоумышленник, который вечером 14 июля в Фастове на железнодорожной станции нанес смертельное ножевое ранение мужчине. Об аресте сообщает сайт прокуратуры Киевской области.
Как отмечает пресс-служба прокуратуры, процессуальное руководство Фастовской местной прокуратуры сообщило ранее неоднократно судимому мужчине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, опасное для жизни в момент причинения, повлекшее смерть потерпевшего). Следственный судья избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.
Прокуратура установила, что 14 июля 2019 г. около 23 часов 55-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, приехал электропоездом "Киев-Фастов" на железнодорожный вокзал станции "Фастов-1". Там у него внезапно возник конфликт с бездомным. Злоумышленник нанес оппоненту ножевой удар в живот, после чего тот скончался на месте преступления.
За содеянное подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы.
Досудебное расследование происшествия продолжается.
В начале июля "Страна" сообщала о суде в Фастове над мужчиной, который до смерти резал и бил по голове человека из-за личной неприязни.
Мы также писали о задержании полицейскими Киева подозреваемого в убийстве 52-летней женщины, произошедшего в Святошинском районе.