Арестован злоумышленник, который вечером 14 июля в Фастове на железнодорожной станции нанес смертельное ножевое ранение мужчине. Об аресте сообщает сайт прокуратуры Киевской области.

Как отмечает пресс-служба прокуратуры, процессуальное руководство Фастовской местной прокуратуры сообщило ранее неоднократно судимому мужчине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, опасное для жизни в момент причинения, повлекшее смерть потерпевшего). Следственный судья избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Прокуратура установила, что 14 июля 2019 г. около 23 часов 55-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, приехал электропоездом "Киев-Фастов" на железнодорожный вокзал станции "Фастов-1". Там у него внезапно возник конфликт с бездомным. Злоумышленник нанес оппоненту ножевой удар в живот, после чего тот скончался на месте преступления.

За содеянное подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы.

Досудебное расследование происшествия продолжается.

В начале июля "Страна" сообщала о суде в Фастове над мужчиной, который до смерти резал и бил по голове человека из-за личной неприязни.

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