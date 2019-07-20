В 2018 году на дорогах Украины погибли более 3 тысяч человек. Более 28 000 были травмированы. Большинство погибших скончались до оказания медицинской помощи врачами.

Часто пострадавшие в ДТП требуют немедленной медицинской помощи - ее критически предоставить еще до приезда "скорой". Но от спасения пострадавшего свидетелей или прохожих может останавливать страх сделать что-то неправильно или неумение оказывать первую медицинскую помощь.

"Важно понимать, что действительно научиться предоставлять домедицинскую помощь, можно только на практике. Необходимые навыки и знания дают на курсах первой медицинской помощи", - об этом сообщила на своей странице в Facebook исполняющая обязанности главы Минздрава страны Ульяна Супрун.

Она дала и несколько рекомендаций, которые могут спасти жизнь:

▪️ В каждом авто должна быть аптечка. Но она полезна не самим фактом своего существования, а содержанием, которым надо уметь пользоваться.

▪️ Прежде, чем оказывать помощь, нужно убедиться, что место аварии является безопасным. При необходимости, нужно остановить или ограничить движение транспорта, а непосредственно место ДТП - обозначить светоотражающими устройствами. По возможности выключите двигатель автомобиля, который попал в ДТП и подложите что-то под колеса, чтобы авто не двигалось.

▪️ Предоставляя домедицинскую (первую) помощь, следует использовать нитриловые перчатки, чтобы обезопасить себя от патогенов, которые могут содержаться в жидкостях пострадавшего.

➡️ Как помочь пострадавшим в ДТП:

▪️ Сразу вызовите экстренную медицинскую помощь, полицию и спасателей. Вызов скорой нельзя откладывать, если в аварии есть пострадавшие.

▪️ Самое важное, что нужно сделать - остановить массивные кровотечения. Воспользуйтесь турникетом и бинтами из автомобильной аптечки. Когда речь идет о домедицинской помощи, нужно различать критическое и некритическое кровотечение.

Критическим является кровотечение при котором из тела вытекает большое количество крови, а кровяное пятно быстро растет. Если кровь идет из конечности пострадавшего - используйте турникет (особый жгут). Если можно точно определить кровотечения, наложите турникет на 5 см выше места ранения (но не на сустав). Если нельзя, накладывайте турникет на конечность максимально высоко (ближе к туловищу). Если кровотечение нельзя остановить турникетом - жмите на место ранения бинтами.

Если пятна крови небольшие и растут медленно, такое кровотечение является некритичным. Работать с ним стоит уже после того, как Вы убедитесь, что нет других травм, угрожающих жизни пострадавшего. Для такого кровотечения требуется давящая бинтовая повязка.

Помните, что контактировать с кровью пострадавшего следует только в перчатках.

▪️ Необходимо проверить, дышит ли пострадавший, и как именно. Без дыхания человек может прожить не более 5-7 минут. Без доступа кислорода в легкие пострадавший может не дожить до приезда скорой помощи. Чтобы проверить, дышит ли человек, попробуйте попросить пострадавшего что-то сказать. Если пострадавший с вами разговаривает - его дыхательным путям пока ничего не угрожает. Но если пострадавший без сознания - его дыхание может быть под угрозой.

▪️ Если пострадавший дышит, и его жизни ничего не угрожает, не пытайтесь достать его из авто. Дождитесь медиков и спасателей. Пострадавшие в ДТП могут иметь травмы позвоночника, поэтому может существовать угроза повреждения спинного мозга и, как следствие, ухудшение состояния и даже смерти из-за остановки дыхания. Поэтому любые передвижения пострадавших должны быть оправданными.

▪️ Необходимо проверить, нет ли в ротовой полости инородных тел или жидкостей. Но ни в коем случае нельзя доставать их руками. Воспользуйтесь неострыми предметами, рядом. Руками можно попробовать открыть дыхательные пути сознания пострадавшего. Лучший метод - выдвижение челюсти. Лишние движения шеи могут нанести вред, если пострадавший получил травму шейного отдела позвоночника.

▪️ Нельзя подкладывать вещи под голову пострадавшего - это может мешать дыханию.

▪️ Если дыхательные пути открыты, необходимо убедиться, поднимается ли грудная клетка пострадавшего. Дыхание можно попробовать услышать - для этого поднесите ухо ко рту пострадавшего. Если пострадавший дышит, продолжайте наблюдать за его состоянием и другими возможными повреждениями, которые вам видны. Если же дыхание отсутствует - начинайте сердечно-легочную реанимацию. Для этого понадобится клапан-маска с автомобильной аптечки. (Возможно и искусственное дыхание, если средств для легочной реанимации у вас нет).

▪️ Предоставлять домедицинскую помощь и следить за состоянием пострадавшего необходимо до приезда медиков скорой помощи. Передайте медикам подробную информацию о том, какую именно помощь вы оказывали и что происходило с пострадавшим.

Будьте внимательны на дорогах, соблюдайте правила дорожного движения и не садитесь за руль в нетрезвом состоянии. Больше советов, которые сохранят жизнь: http://bit.ly/2O74XJO

"Возите с собой аптечку и найдите время, чтобы пройти курсы первой помощи. Однажды эти навыки могут спасти кому-то жизнь", - посоветовала глава Минздрава Украины.

facebook.com/ulanasuprun

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