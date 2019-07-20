Опубликованы кадры захвата британского танкера Stena Impero военно-морскими силами иранского спецподразделения КСИР.

На палубу судна был высажен десант, боевые катера осуществляют прикрытие. 19 июля 2019 года.

صور من الإعلام الإيراني للحظة احتجاز الناقلة البريطانية pic.twitter.com/nO1E6kXq67 — الحدث (@AlHadath) 20 липня 2019 р.

Как сообщала "Страна", Иран захватил второй британский танкер в Ормузском проливе. Оператор британского танкера Stena Impero в пятницу подтвердил информацию о его захвате при проходе через Персидский залив.

Ранее британские власти захватила иранский танкер в Гибралтаре, после чего в Тегеране официально потребовали отпустить судно.

До того, в ноябре 2018 США возобновили "самые жесткие" санкции против Ирана и отключили его от системы межбанковских платежей SWIFT.