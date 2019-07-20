Появилось видео момента ДТП, произошедшей вчерашним вечером на улице Братиславской в Киеве.

По предварительной информации, водитель Daewoo за три часа до аварии, уже оформляли за нетрезвое вождение.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

Видео: facebook.com/KyivOperativ

Как сообщала "Страна", ехавшие на вызов патрульные попали в ДТП под Изюмом и госпитализированы в тяжелом состоянии.

Напомним, что появилось видео момента ДТП на перекрестке в Киеве, где пострадал велосипедист. На кадрах видно, как водитель красной легковушки, выезжая на дорогу, не заметил проезжающего слева велосипедиста. В результате случилось столкновение, от которого пострадал парень.

Отметим, что под Сумами члена избиркома, идущую домой после подсчета бюллетеней, сбил насмерть пьяный водитель. Около 4 утра водитель машины наехал на женщину 1977 года рождения. От полученных травм она погибла на месте.