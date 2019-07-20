Полиция разоблачила разветвленную преступную организацию, сбывавшую синтетические "дизайнерские" наркотики через специальный интернет-ресурс.

Об этом со ссылкой на Департамент противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины сообщает Киев Оперативный.

Группа наркоторговцев действовали на протяжении почти 10 лет. Наблюдение за всеми звеньями организации длилось больше года. В рамках завершающего этапа спецоперации правоохранители задержали восьмерых членов ОПГ и заблокировали работу мощного интернет-ресурса по продаже наркотиков.

Полицейские также провели 26 обысков и изъяли около 100 тысяч доз синтетических психоактивных веществ, в том числе килограмм концентрата, из которого можно изготовить 30 кг наркотиков на сумму 9 млн грн. Кроме того, было изъято около 150 тысяч долларов США, 12 тысяч евро и 350 тысяч гривен, полученных от реализации наркосредств. Правоохранители конфисковали оргтехнику, оружие и 8 автомобилей.

Фото: Київ Оперативний

За время разработки ОПГ оперативники установили тысячи человек, которые были клиентами наркоторговцев. Среди них оказались как наркозависимые люди, так и оптовые реализаторы психотропных веществ. Например, задокументирована противоправная деятельность 7 региональных групп наркопродавцов. В их числе - херсонская банда, состоящая из представителей этнической диаспоры. Восемь ее членов постоянно покупали наркотики у столичной наркоорганизации и сбывали их на территории Херсонской области.

В банде кроме реализаторов были свои финансовые администраторы. Установлено, что лидером преступной организации был 37-летний житель Киева, имеющий длительные связи в криминальном мире. Его родственник, специалист в IT-технологиях, создал сайт для реализации психоактивных веществ и канал в популярном мессенджере, а также обеспечивал их постоянную работу и администрирование.



Глава Департамента противодействия наркопреступности Андрей Кихтенко отметил, что лидер ОПГ наладил прямые поставки в Украину высококонцентрированных новых психоактивных веществ из Китайской Народной Республики. По словам злоумышленников, для их синтеза в Китае использовали современные лабораторные технологии, аналогов которых нет в нашей стране.

Как сообщает полиция, ликвидированная ОПГ была монополистом в Украине в сфере реализации наркотиков из Китая.

Для черновой работы организатор наркобизнеса нанимал лиц, попавших в сложные жизненные обстоятельства. Для них арендовали небольшие квартиры - "фасовочные". Там преступники паковали наркотовар для отправки по всей территории страны. Наркотики прятали в подержанной одежде.

Все члены ОПГ постоянно меняли места дислокации и хранения психоактивных веществ. Для общения между собой они использовали каналы связи с высокой степенью шифрования.

Лидер преступной организации получал сверхприбыли от наркоторговли. Деньги он тратил на роскошную жизнь. Так, он и его подельник имели в собственности 5 элитных квартир в престижном районе Киева. Основателю наркогруппы и его близким принадлежало 4 автомобиля представительского класса. Злоумышленник много времени проводил на элитных зарубежных курортах.

Для отмывания полученных от сбыта наркотиков доходов и прикрытия противоправной деятельности преступник создал несколько коммерческих предприятий.

Видео: YouTube/ Національна поліція України

Задержанным членам ОПГ инкриминируется причастность к уголовному правонарушению, предусмотренному ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 255 УК Украины. Согласно законодательству, членам организации грозит до 12 лет тюрьмы и конфискация имущества.

Лидеру и 5 членам ОПГ суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога на общую сумму почти 65 млн гривен. Правоохранители также перекрыли все источники финансирования фигурантов, наложив арест на их банковские счета.

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