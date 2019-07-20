В Иране заявили, что британский коммерческий танкер в Персидском заливе задержан из-за нарушений правил судоходства. Об этом сообщает Tasnim.

"Нефтяной танкер Stena Impero был захвачен иранским военным флотом из-за нарушения морского права, во время его прохода через Ормузский пролив в пятницу вечером", - говорится в сообщении.

Как отмечается, судно под флагом Великобритании выключило GPS-локатор вопреки международным нормам и зашло в Ормузский пролив с неположенной стороны. Британский танкер входил в пролив с южной стороны, которая является путем выхода судов в проливе, увеличивая риск аварии.

Также иранская сторона утверждает, что танкер Stena Impero не прислушался ни к одному из предупреждений иранской береговой охраны, кроме того, загрязнял воды залива, сбрасывая остатки продуктов переработки нефти за борт.

Морские силы иранского спецподразделения КСИР захватили 19 июля 2019 британский коммерческий танкер, следовавший по Персидскому заливу. Британское правительство выразило глубокую обеспокоенность "неприемлемым" захватом властями Ирана танкера Stena Impero, шедшего под флагом Великобритании.

Как сообщала "Страна", власти Британии отказались атаковать Иран и освобождать свой танкер силой.

Ранее в Иране пригрозили захватить британский танкер, если Лондон не отпустит захваченное в водах Испании иранское судно.