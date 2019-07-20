Корпорация Google согласилась выплатить 11 миллионов долларов по коллективному иску об эйджизме - дискриминации по возрасту претендентов на должности в компании. Об этом сообщает Bloomberg.

Google придется раскошелиться, чтобы поставить точку в судебном процессе, на котором интернет-гиганта обвинили в дискриминации по отношению к пожилым соискателям. 227 человек, присоединившихся к групповому иску против Google, получат в среднем более 35 тысяч долларов. Около 2 миллиона 750 тысяч долларов получат юристы, участвовавшие в процессе.

Первый иск против корпорации подала Шерил Филлекес. По ее словам, она проходила собеседования в Google четыре раза в течение семи лет, но ей неизменно отказывали в трудоустройстве в связи с ее возрастом, несмотря на высокую квалификацию и опыт программирования. Женщина обвинила компанию в системной дискриминации людей старшего возраста.

Google опровергал эти обвинения. В компании заявили, что Филлекес и другие соискатели не имели необходимых знаний и навыков. Руководство корпорации заверяло, что проводит жесткую политику против дискриминации, включая дискриминацию по возрасту. Однако в пятницу федеральный суд в Сан-Хосе, штат Калифорния, обязал компанию уплатить истцам.

"Дискриминация по возрасту - это проблема, которую необходимо решить в индустрии технологий, и мы очень рады, что нам удалось получить справедливое решение для наших клиентов", - прокомментировал постановление суда адвокат Филлекес Даниэль Лоу.

Как ранее писала "Страна", в Google признались, что прослушивают голосовые команды пользователей по всему миру.

Мы также сообщали, что Google откроет бесплатные курсы по четырем новым навыкам: коммуникация, мотивация, способность влиять на других и принимать решения в сложных условиях.