День выборов и начало новой рабочей недели обещают быть жаркими, но уже со вторника в Украине ожидается небольшое похолодание. Такой прогноз дает Укргидрометцентр.

В воскресенье в Украине пройдут кратковременные грозовые дожди. Сухо будет только в восточных и большинстве южных областей. Температура днем поднимется до +25...+30°, на юге и в Закарпатье - до +32°; ночью опустится до +13...+18°.

В Киеве 21 июля ожидают переменную облачность, без осадков. Дневная температура составит +27...+29°, ночная - +16...+18°.



Фото: meteo.gov.ua

22 июля во всех регионах, кроме Юго-Востока, а 23 июля уже по всей территории страны прокатятся кратковременные дожди и грозы.

Температура 22 июля будет даже несколько выше, чем в воскресенье: в восточной части +31...+33. Ночью столбик термометра опустится до +13...+18°. 23 июля произойдет снижение температуры на 3-6°.

22-23 июля в столице предсказывают переменную облачность. Ночью без осадков. Днем 22 июля по всей территории, а 23 июля - местами пройдет кратковременный грозовой дождь. Температура днем 22 июля будет +25...+27°, днем 23 июля - +20...+24°.

Фото: meteo.gov.ua

24-25 июля также прогнозируют местами кратковременные дожди с грозами. Температура днем будет +22...+27°, на юге до +28°; ночью - +12...+18°.

В Киеве в среду и четверг местами пройдут кратковременные дожди. Температура ночью составит +14...+16°, днем +23...+25°.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" сообщала, что день выборов в Украине будет жарким, местами с дождями и грозами.

Вероятно, июль в 2019 году будет все же не таким знойным, как июнь, который стал самым жарким за последние 140 лет.