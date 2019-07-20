Футбольный наставник Семен Альтман стал временно исполняющим обязанности главного тренера сборной Молдовы. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Молдовы.

Альман заменит у руля сборной Александра Спиридона, который в свое время работал помощником румына Мирчи Луческу в донецком "Шахтере". До этого 73-летний Альтман занимал должность директора футбольных сборных Молдовы.

Семён Альтман известен по работе в чемпионате Украины с одесским "Черноморцем", симферопольской "Таврией ", донецким "Металлургом", а также входил в тренерские штабы национальной сборной Украины и олимпийской команды Республики Корея.

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