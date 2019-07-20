18 июля в столице обокрали гражданина КНР, вытащив из кармана платежную карту. Это произошло после того как он заселился в один из дорогих отелей на улице Эспланадной. О краже "Стране" сообщил источники в МВД.

Как рассказал представитель МВД, после приезда в Киев и заселения в гостиницу китайский турист гулял по городу и не заметил, как лишился банковской карточки. Гражданин КНР даже не обратил внимания, где именно и когда стал жертвой карманников.

Щипачи, воспользовавшиеся беспечностью гостя столицы, в тот же день сняли с карточки через разные банкоматы 40 тысяч гривен. Эти деньги турист планировал потратить в Киеве. Потерпевший сразу не заблокировал карту, так как хватился пропажи только в отеле.

С помощью администрации гостиницы гражданин КНР подал заявление о краже в полицию. Правоохранители завели уголовное производство. А у иностранца в результате инцидента остались не самые радужные впечатления от посещения Киева. Вероятно, ему придется возвращаться домой в Поднебесную без денег.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве мошенники, представившись полицейскими, обокрали гражданина Турции.

Мы также писали о том, что на железнодорожном вокзале в столице у нардепа от фракции БПП Владимира Арьева из сумки вытащили кошелек.