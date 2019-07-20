В субботу, 20 июля около 14:45, в Изюме Харьковской области произошло ДТП с участием полицейской машины. В результате пострадали шесть человек, в том числе двое правоохранителей.

"Предварительно установлено, что экипаж в составе двух сотрудников полиции ехал на вызов в автомобиле с включенными проблесковыми маячками. Навстречу ему из Харькова по автодороге Киев-Харьков-Довжанский двигалось транспортное средство Ford, которое не пропустило полицейский автомобиль, в результате произошло лобовое столкновение", - сообщает отдел коммуникаций полиции в Харьковской области.

В результате ДТП двое сотрудников полиции в тяжелом состоянии были госпитализированы в Изюмскую центральную городскую больницу. Водителя и троих пассажиров автомобиля Ford также доставили в медучреждение. После оказания первой медицинской помощи их отпустили домой.

Информация о ДТП зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Изюмского отдела полиции.

Фото: hk.npu.gov.ua

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