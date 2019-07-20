Синоптик предупредила украинцев, что день выборов принесет жару. Карта
В день голосования за кандидатов в народные депутаты будет очень тепло или даже горячо - в смысле погоды. Об этом на своей странице в Facebook пишет синоптик Наталья Диденко.
Как предсказывает Диденко, 21 июля лето снова оживет: воздух по всей территории страны как следует прогреется.
"Воздух завтра будет или очень теплым, или горячим - температура воздуха составит + 25...+ 30 градусов, на юге, на востоке и в центре местами до +32 градусов", - пишет синоптик.
Кратковременные дожди с грозами возможны на западе, севере Украины, а также в Винницкой области, в Кропивницком и прилегающих районах.
На остальной территории будет сухо и солнечно.
В столице в воскресенье высока вероятность локального дождя с грозой. Температура воздуха в Киеве будет по-настоящему летняя: + 26...+ 29 градусов.
Скриншоты: Facebook/ tala.didenko
Напомним, Укргидрометцентр также обещает в день выборов жару с дождями и грозами в западной и центральной частях Украины.
"Страна" приводила прогноз Укргидрометцентра на новую рабочую неделю - с 22 по 25 июля. Со вторника в метеоцентре ожидают похолодание на 3-6 градусов.