В день голосования за кандидатов в народные депутаты будет очень тепло или даже горячо - в смысле погоды. Об этом на своей странице в Facebook пишет синоптик Наталья Диденко.

Как предсказывает Диденко, 21 июля лето снова оживет: воздух по всей территории страны как следует прогреется.

"Воздух завтра будет или очень теплым, или горячим - температура воздуха составит + 25...+ 30 градусов, на юге, на востоке и в центре местами до +32 градусов", - пишет синоптик.

Кратковременные дожди с грозами возможны на западе, севере Украины, а также в Винницкой области, в Кропивницком и прилегающих районах.

На остальной территории будет сухо и солнечно.

В столице в воскресенье высока вероятность локального дождя с грозой. Температура воздуха в Киеве будет по-настоящему летняя: + 26...+ 29 градусов.



Скриншоты: Facebook/ tala.didenko

Напомним, Укргидрометцентр также обещает в день выборов жару с дождями и грозами в западной и центральной частях Украины.

"Страна" приводила прогноз Укргидрометцентра на новую рабочую неделю - с 22 по 25 июля. Со вторника в метеоцентре ожидают похолодание на 3-6 градусов.