В МИД Украины предупредили посольства Украины в иностранных государствах о недопустимости передачи избирательным участкам печатей избирательных участков по выборам президента - эти печати должны были быть возвращены в МИД сразу после президентских выборов.

"19 июля 2019год а в участковой избирательной комиссии заграничного избирательного участка №900025 в Республике Индия действительно были испорчены все избирательные бюллетени", - говорится в сообщении пресс-службы на странице в Фейсбук.

Отмечается, что в результате неотложных мер со стороны посольства Украины в Индии, министерства иностранных дел Украины (МИД) и Центральной избирательной комиссии (ЦИК) УИК получила бюллетени на замену испорченных.

"Голосование пройдет без каких-либо изменений, 21 июля с 8.00 до 20.00 в помещении Посольства Украины в Республике Индия, по адресу: Е-1/8, Vasant Vihar, New Delhi, 110057", - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

"Страна" разбиралась, как кандидаты от Порошенко пытаются купить голоса на округах. После того, как в нашем распоряжении оказались внутренние данные "сетки" в одном из районов Киева, мы решили проанализировать, помогут ли эти сетки выиграть выборы.

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Видео: youtube.com/Страна.ua