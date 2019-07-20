21 июля, в день проведения парламентских выборов, в Украине ожидается жара до +29...+32, а также небольшие дожди с грозами. Такие данные приводит сайт Укргидрометцентра.

На всей территории страны в воскресенье установится умеренно жаркая погода. Столбик термометра в большинстве областей днем поднимется до +25...+29 градусов Цельсия. Несколько жарче будет на Закарпатье и Юге. В Ужгороде, Одессе, Николаеве, Херсоне и Запорожье температура преодолеет отметку в +30 градусов. Ночью по стране в среднем будет +14...+16.

Всюду в Украине будет облачно. На левом берегу Днепра и в Черновцах синоптики предсказывают переменную облачность и отсутствие осадков. А на Правобережье и в Чернигове пройдут умеренные дожди с грозами.

Фото: meteo.gov.ua

В Киеве в воскресенье будет переменная облачность. Температура днем поднимется до +27...+29 градусов. Ночью станет прохладнее: +16...+18 по Цельсию.

Ранее "Страна" публиковала прогноз погода на июль и август в Затоке - популярнейшем курорте Украины.

Мы также сообщали, что после жарких выходных страну ждет похолодание.