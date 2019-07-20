Ежемесячный доход канцлера Германии Ангелы Меркель составляет €19 796, 68. Ее официальная зарплата из этой суммы равна €17 701,40. Об этом передает germania.one со ссылкой на пресс-службу Бундестага.

Остальное – это различные надбавки: должностная надбавка (€30,68), районный коэффициент надбавки (€1042,02) и возмещение служебных издержек (€1022,58).

Как член бундестага Меркель получает 50% так называемой диеты (представительские расходы), что равно €4757,80, и еще 25% как член парламента. Рождественские, праздничные деньги и 13-ю зарплату канцлер не получает, а также не имеет никакой дополнительной зарплаты за председательство в партии.

Исходя из приведенных выше цифр, годовой доход Ангелы Меркель составляет €333 тысячи, что более корректная сумма, чем ежемесячные выплаты

По сравнению с доходом глав других стран, это не очень много. По данным финансового портала Vexcash, опубликованным прошлым летом, наивысшую зарплату среди политиков в мире получал премьер-министр Сингапура Ли Сяньлун – €1,4 млн.

Доход Меркель находится на одном уровне с заработной платой бывшего премьер-министра Австралии Малкольма Тернбулла (€339 тыс.), австрийского федерального президента Александра Ван дер Беллена (€328 тыс.) и президента США Дональда Трампа (€342 тыс.). Последний, как известно, официально отказался от зарплаты.

Меньше Меркель зарабатывает президент Франции Эммануэль Макрон (€182 тыс.), бывший премьер-министр Великобритании Тереза Мэй (€164 тыс.) и бывший премьер-министр Италии Паоло Джентилони (€117 тыс).

Как сообщала "Страна", Зеленский обновил положение о военной службе во время военного положения. Таких военнослужащих будут оставлять на военной службе без исключения из списков личного состава.

Напомним, что Ангела Меркель объяснила внешнюю политику Германии в двух словах.